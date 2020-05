Historias de madres admirables en tiempos de cuarentena

Aunque este es uno de los días de la madre más atípicos de nuestra vida, en el que faltarán muchos besos, abrazos, una comida con padres, madres, hijos, nietos, hermanos o la foto familiar, no podemos dejar de contar historias extraordinarias de mujeres que a través de su ejemplo, su esfuerzo y su trabajo dentro o fuera del hogar, son inspiración no solo para sus hijos, también para quienes destacamos una figura que nos sostiene, impulsa y llena de amor. Este es un rol que no es fácil y la cuarentena les ha presentado más retos, ellas son madres a prueba de todo.