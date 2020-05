Inusual pasaje de la WWE causa revuelo en redes (VIDEO)

El tradicional evento de la WWE, Money In The Bank (MITB), se desarrolló a manera de cortometraje, con estilo cine, por la pandemia de COVID-19.

El evento tuvo la participación de la división masculina y femenina de manera simultánea, pero uno de los momentos que más revuelo causó entre los usuarios de redes tuvo como protagonista al Rey Corbin.

MITB 2020 tuvo la particularidad de que la acción tuvo lugar por todo el edificio de la empresa de lucha en Estados Unidos, la lucha llegó hasta la azotea del lugar en donde estaban los maletines para que los luchadores los alcancen.

Según RT, «Uno de los momentos que impresionó a los seguidores fue cuando Rey Corbin supuestamente lanzó a Aleister Black y a Rey Mysterio desde el techo, momento que fue calificado de «asesinato» por numerosos internautas».

