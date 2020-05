Joven le envía una carga de cebolla a su ex para hacerlo llorar

Xiao Zhao es una joven que decidió enviar una tonelada de cebolla a su exnovio tras el rompimiento de la relación, pocos día antes del día del amor, que en China se celebra el 20 de mayo.

El novio de Xiao dio por terminada la relación y la joven se sintió muy afectada por la decisión, pero no tardó muchos días en ‘vengarse’.

Entonces Xiao envió una carga enorme de cebollas a la dirección de su exnovio y les pidió a los repartidores que dejaran el encargo sin dar explicaciones La enorme y olorosa carga de cebolla tenía una nota escrita por la chica, el papel decía «yo lloré durante tres días y ahora es tu turno».

Según RT, » Una vecina comentó que no sabía si el exnovio de la joven lloró, pero lo que sí constató fue que, cuando ella llegó a casa, «el fuerte olor era asfixiante» y agregó que «ahora todo el edificio huele a cebolla»».

El joven dijo que la razón que l motivó a terminar la relación fue el «comportamiento excesivo» que según él tenía Xiao.

A woman sent one ton of onions to her ex-boyfriend's apartment, with a note saying: "It's time for you to cry." She wanted him to share her experience of crying for three days after they broke up.



Such behavior has sparked both critiques and support online. pic.twitter.com/igORbLnN62