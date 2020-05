La excéntrica y peligrosa colección de Angelina Jolie

Angelina Jolie es una de las actrices más fascinantes de la industria cinematográfica.

Su exótica belleza la hizo consolidarse como el sex symbol por excelencia de la pantalla grande y por ello adquirió no muy buena reputación.

Lo cierto es que Angelina siempre se ha caracterizado por su estilo rebelde y por tener una peligrosa esencia que la rodea.

Y es que la actriz tiene muchos aspectos de su vida que son poco conocidos entre los fans.

Uno de ellos es su extraña facinación por los cuchillos. ¿Sabías que tiene una excéntrica colección?

En una entrevista que dio la actriz para Conan O’Brien en 1998 aseguraba que su afición comenzó cuando acudió a una feria mediavel con su madre.

“De pequeña allí vi un montón de cuchillos y me encantaron”, dice en la entrevista. En aquel entonces Jolie aseguraba que “le recordaban a la historia” y “tenían algo muy bello y tradicional”. Por lo que desde muy chica comenzó a coleccionarlos.

A principios de los años 2000 protagonizó a la peligrosa y aventurera Lara Croft para las películas de Tomb Raider y su buen manejo de estas armas le ayudó bastante para conseguir el papel.

Lo cierto es que para ese entonces ya su colección había crecido considerablemente.

Años más tarde la incógnita seguiría rondando en Hollywood sobre si Jolie mantenía su colección de cuchillos. Fue para el programa Screaming Angie que muy relajada confesó que lo seguía haciendo.

Así considera Angelina Jolie a su colección

“Siempre me han fascinado otras culturas, el honor, la lucha. No son cuchillos nuevos, brillantes y afilados, más bien son antigüedades y hermosos cuchillos de otros países. Y están guardados en un lugar seguro para que mi hijo no pueda tomarlos”, aseguró.

Mire también

Revisa la entrevista a Sybel Martinez sobre la violencia intrafamiliar durante el confinamiento https://t.co/PXKJQAqHo8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 15, 2020

Así es la extraña y peligrosa colección de la actriz de Maléfica, probablemente con el paso de los años y el acelerado crecimiento de su familia se haya deshecho de algunas armas de su colección o tal vez las haya puesto bajo un extremo cuidado.