La OMS cuestiona efectividad de la cloroquina

Brasil y el presidente de Estados Unidos usan cloroquina para combatir el coronavirus, pero la OMS muestra recelo.

Brasil aprueba el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con cuadro leve de COVID-19.

La OMS no recomienda cloroquina como tratamiento al Covid-19

Sin embargo, la OMS transmitió su recelo sobre el uso del tratamiento.

La organización considera que no existen pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz.

«Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos», señaló Ryan.

Agregó que las investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tampoco han llegado a conclusiones que permitan recomendarla.

La cloroquina como tratamiento aumentaría tasa de mortalidad

La posición de la OMS se produjo el mismo día en el que fue divulgado un amplio estudio observacional que sugiere que el tratamiento los fármacos antipalúdicos se relaciona con un aumento de las tasas de mortalidad.

Además de un incremento de las arritmias cardíacas entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados.

En el estudio, publicado en la revista The Lancet, se analizan datos de casi 15.000 pacientes con COVID-19 que recibieron cloroquina o su análogo, la hidroxicloroquina (ingeridos con o sin los antibióticos azitromicina o claritromicina), y datos de 81.000 pacientes en más de 600 hospitales.

La crisis se agrava en Brasil

El agravamiento de la crisis en Brasil ha contribuido precisamente para que Suramérica «se esté convirtiendo en el nuevo epicentro mundial de la pandemia», según dijo este viernes el director del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.

«Vemos muchos países suramericanos que tienen una cantidad de casos en aumento y hay gran preocupación en estos países, pero el más afectado es Brasil», apuntó el alto responsable de la lucha internacional contra el COVID-19 en una rueda de prensa virtual.

EFE