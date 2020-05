La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó dos nuevos síntomas relacionados con la enfermedad de la COVID-19. Dentro de la última actualización de la sección ‘Preguntas y Respuestas’ sobre la pandemia, la organización determinó que la dificultad de hablar o de moverse puede presentarse durante el padecimiento.

La lista de síntomas que consta en su sitio web fue actualizada por la OMS tras casi cinco meses de haberla publicado. Entre los síntomas más habituales se encuentran la fiebre, el cansancio, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos seca.

As of May 18, there have been more than 2 million cases and more than 121,000 deaths due to COVID-19 reported in the Americas – which represent startling increase of 14% for cases and for deaths from just last week. – @DirOPSPAHO #COVID19 https://t.co/OQpw7MovFh pic.twitter.com/Jq6Cd7IodJ