La razón por la que Miley Cyrus no muestra su mansión en redes sociales

Desde que comenzó el aislamiento social a causa de la pandemia de coronavirus, muchos famosos han aprovechado el encierro para mostrar sus mansiones en las redes sociales.

Y aunque lo hayan hecho con las mejores intenciones, Miley Cyrus cree que las celebridades no deberían compartir este tipo de contenido.

«Soy muy consciente de que tengo una posición privilegiada, y por eso también sé que mi experiencia con esta pandemia no se parece en nada a lo que están viviendo millones de de familias tanto en mi país como en el resto del mundo”, dijo la cantante de 27 años en una entrevista a Wall Street Journal.

“Mi vida también se ha quedado en pausa, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo es realmente esta pandemia. Estoy en una casa con todas las comodidades posibles, tengo comida en mi mesa y mi situación económica está estable. No corro ningún peligro, y por desgracia eso no es algo que pueda decir mucha gente”, afirmó.

Cyrus también reveló que no le parece el momento adecuado para lanzar su séptimo álbum de estudio: “He hecho un nuevo disco de influencia del rock, de ahí mi nuevo look, pero creo que ahora estamos en una situación delicada para su promoción”.

La actriz y cantante aclaró que no mostrar lujosos estilos de vida en este duros momentos no es por una tema de privacidad, sino de tener empatía hacia los demás.

Fuente Infobae.com