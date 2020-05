Leopardo se lleva una dolorosa lección de un roedor

En la reserva de Katarniaghat (Uttar Pradesh, India), un leopardo se llevó una dolora lección al acechar a un pequeño puercoespín.

El joven leopardo empezó a perseguir al puercoespín y el roedor se alejó sin mucha alarma, pero ante la insistencia del felino, decidió usar su método natural de defensa.

En un momento determinado el leopardo lanza un ‘golpe’ en contra del puercoespín, éste extiende sus espinas. El felino se aleja con una lección bien aprendida.

El momento, que se desarrolla en una carretera de la reserva, quedó grabado en video y el clip con el leopardo y el puercoespín como protagonistas se volvió viral en las redes sociales.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d