Liga de España vuelve a los entrenamientos de forma gradual

Fue una bella escena para los aficionados al fútbol: Lionel Messi pateando un balón de nuevo.

El astro del Barcelona no había pisado una cancha de entrenamiento durante caso dos meses, desde que las autoridades españolas decretaron la suspensión de todo tipo de actividades deportivas a causa de la pandemia del coronavirus.

Pero el argentino y otros jugadores de la Liga española retomaron las acciones el viernes con sesiones de entrenamiento individuales mientras sus clubes empiezan a preparar el regreso del fútbol.

Los jugadores no habían entrenado desde el inicio del confinamiento el 14 de marzo. La Liga fue suspendida de forma indefinida dos días después.

Barcelona, Sevilla y Villarreal fueron de los primeros equipos en reiniciar las actividades después que el gobierno español relajara esta semana algunas de las restricciones que habían sido establecidas en este país del sur de Europa azotado por la propagación del virus.

El Atlético de Madrid está listo para volver a las canchas el sábado, mientras que los jugadores del Real Madrid volverán a los entrenamientos el lunes.

Se espera que la Liga reinicie en junio, con partidos sin aficionados.

Jugadores y clubes deberán obedecer una serie de normas estrictas para garantizar la seguridad de todo el personal durante las sesiones de entrenamiento.

Jugadores, cuerpo técnico el resto de los empleados de los clubes que participaron en el entrenamiento fueron sometidos a pruebas de COVID-19 antes de iniciar sus actividades. Si bien la liga aún no ha dado a conocer los resultados, algunos medios locales publicaron que tres jugadores —aun no identificados— han dado positivo en coronavirus. La información no ha sido confirmada de manera independiente.

Las instalaciones de los clubes son desinfectadas constantemente, y los futbolistas tienen prohibido interactuar entre ellos.

Messi entrenó en solitario cuando el canal de televisión del Barsa lo grabó jugando con el balón. El equipo difundió fotografías de él y otros jugadores realizando ejercicios de acondicionamiento.

Los medios no tienen acceso a los entrenamiento de los equipos, siendo la Liga y los clubes mismos los responsables por distribuir video y fotos de las sesiones.

Los jugadores del Barcelona entrenaron en diferentes zonas de las instalaciones de preparación del equipo a fin de evitar el contacto.