El luchador brasileño Glover Teixeira se enfrentó ante el estadounidense Anthony Smith en la pelea estelar de la segunda velada de la UFC.

La pelea fue detenida por el árbitro porque Smith se vio sometido ante la paliza que le propinó Teixeira, pero en medio del combate, que a propósito se llevó a cabo sin público, se registró un curioso pasaje protagonizado por el luchador estadounidense.

En el cuarto round de la lucha, reportan medios internacionales, Smith estaba sobre la lucha mientras recibía los constantes golpes de Teixeira y en un momento dado, recoge unos dientes que estaban sobre la lona y se los entrega al juez de la pelea.

Here’s a video of Anthony Smith calmly handing some of his teeth to the referee to hold for him during the main event…#UFCJAX pic.twitter.com/BCLGgyehhS