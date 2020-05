Marca un gol ‘imposible’ en Corea pero ningún hincha pudo verlo en vivo

Jae-wan Jo, extremo izquierdo del Gangwon, jugó con su equipo el fin de semana una fecha más válida por el torneo de Cora del Sur ante el equipo Seoul.

El jugador marcó un gol extraordinario, de taco. Este tanto significó el segundo para su equipo, pero a pesar de la belleza del gol, nadie fue testigo presencial en las gradas, pues el encuentro se jugó sin público como medida de seguridad ante la pandemia del COVID-19.

