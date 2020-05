La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al inicio del último año de gestión del presidente Lenín Moreno al frente del Ecuador.

Romo, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», afirmó que ciertamente ha sido una época dura difícil para gobernar, pero que ha valido la pena. «Y hay que hacer que valga la pena», agregó al tiempo de afirmar que se está dejando las bases para sincerar la realidad ecuatoriana.

Destacó el costo político que ha tenido el sincerar las deudas, mostrar la realidad de un endeudamiento que ha estado por encima de nuestras posibilidades.

Romo también se refirió al difícil momento marcado por el Covid-19 y por la caída de los precios del petróleo, lo que generó una recesión a nivel mundial.

Pero «si se trata de volver a vivir en democracia, vale la pena», apuntó.

Y tomó las palabras de Moreno en su discurso del Informe a la Nación, en el que dijo que este será el primer año de un Ecuador que se levanta.

Los cuatro ejes principales

Sobre el cumplimiento de metas propuestas, María Paula Romo afirmó: «Vamos a escoger lo esencial, postergar lo que se pueda». «Es lo mismo que está pasando en las empresas y familias. Que es lo más importante, eso es en lo qué tenemos que centrar nuestros esfuerzos».

«En este momento el Gobierno tiene que escoger y no fallar». Así, resaltó que se priorizará cuatro aspectos. El primero, fortalecer un sistema primario de salud y trabajar en salud preventiva.

El segundo aspecto: alimentación, protección social, fortalecer el agro. Destacó que gracias al trabajo en el campo hemos estado abastecidos de alimentos pese a 70 días de confinamiento.

Un tercer aspecto tiene que ver con la protección del empleo en empresas de todos los tamaños. «También hay que salvar los emprendimientos», apuntó.

Romo, en este sentido, indicó que hay que hacer un sacrificio compartido con herramientas que pueden ser usadas en sector público y privado.

En este ámbito, afirmó que la aprobación de leyes en la Asamblea son herramientas que se pueden usar para salvar empleos.

Y el cuarto, para mantener la dolarización, destacó que se debe tener la casa en orden, lo que permitirá un financiamiento internacional.

«Hemos recuperado nuestra cara frente al mundo de ser buenos pagadores para poder tener abiertas las puertas de financiamiento», afirmó Romo.

Continuará la lucha contra la corrupción

María Paula Romo lamentó que haya prácticas y mecanismos enraizados en temas de corrupción, que afectan en las zonas más sensibles.

Citó los casos de corrupción en el ámbito de salud pues «ahí es un lugar donde ha habido gran cantidad de dinero, donde se ha entregado recursos».

En esos sitios se han concentrado las bandas en cometer sus actos ilícitos, afirmó Romo.

E indicó que «aquí no se cubre a nadie, no se tapa a nadie. Esperamos y queremos sanciones para los responsables». Indicó que la justicia «No va solo por los peces chicos, no importa el cargo, tendrán que rendir cuentas».