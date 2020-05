Mark Zuckerberg, el magnate tecnológico y dueño de Facebook, criticó las acciones que ha tomado Twitter para enfrentar la desinformación dentro de su red social. Sus declaraciones llegan luego de los reclamos del presidente Donald Trump contra Twitter tras desacreditar sus tuits.

Creo que tenemos una política diferente a Twitter en esto. Yo creo firmemente que Faceebook no debería ser el juez de la verdad de todo lo que la gente dice en línea. En general, las compañías privadas probablemente no deberían serlo, especialmente aquellas compañías con plataformas, no deberían estar en posición de hacer eso.