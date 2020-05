Marlon ‘Chito’ Vera perdió por decisión con Song Yadong en la UFC

View this post on Instagram

I fight my fucking ass off, I won that fight my all life goes around train hard and been discipline year around, thanks to my coaches for train me and put time on me. Well now I’m back to work! fuck that. // gracias por el apoyo a toda mi gente está pelea salí a ganar y eso hice las cosas que controlo las haré y las q no pues así es la vida los jueces esta noche estaban drogados. Gracias a mi familia, equipo y los q me apoyan, Dios es grande y yo estaré listo para lo que sea!