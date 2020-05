La duda de que lo medicamentos para la presión arterial aumentan riesgo de contagio de coronavirus surgió al inicio de la pandemia. Después de los informes de China donde se indicaba que las personas con hipertensión parecían bastante susceptibles al virus.

Tras estos hechos, los expertos empezaron a analizar si se debía a los medicamentos que los pacientes tomaban para controlar su presión arterial.

La nueva investigación fue publicada el viernes por The New England Journal of Medicine. Además, otros hallazgos similares de China fueron publicados la semana pasada en JAMA Cardiology.

RESULTADOS

Los resultados de dos estudios publicados en The New England Journal for Medicine, arrojaron que hay dos clases de medicamentos para la hipertensión que no aumentan el riesgo de contagio de COVID-19.

En la primera clase, se encuentran los “inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), que incluyen lisinopril, captopril y otros medicamentos con nombres genéricos que terminan en -pril”.

Los segundos son “los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), que incluyen losartan, valsartan y otros medicamentos genéricos que terminan en -sartan”

Sin embargo, el medio estadounidense The New York Times advierte que los estudios se “basaron en el examen de los registros de los pacientes” y no en ensayos clínicos controlados, por lo que “no aportan pruebas tan sólidas”.

Mientras que, Harmony Reynolds, directora asociada del centro de investigación cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, envió un mensaje de calma a los pacientes.

“El mensaje principal aquí es que no hay ninguna señal de aumento de riesgo, y eso debería ser muy tranquilizador”.

ESTUDIOS ANIMALES

Ante la duda de si los medicamentos para la presión arterial aumentan el riesgo de contagio de coronavirus, científicos han realizado varios estudios en animales.

En estos estudios se han demostrado que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina (ARBS) y los inhibidores de la ECA podrían aumentar los niveles en algunos tejidos de una proteína llamada ACE2. Una sustancia de la que se agarra el virus cuando invade las células.

En teoría, niveles más altos de esa proteína en los pulmones podrían ayudar al virus a atacar actuando como asideros adicionales, han advertido algunos científicos. Pero no se sabe si los medicamentos realmente elevan el ACE2 en los pulmones humanos.

La evidencia de los estudios en animales sugiere el efecto opuesto. Los medicamentos podrían sofocar la inflamación en los pulmones y reducir el riesgo de enfermedades graves en pacientes con coronavirus.

Debido a esto descubrimientos, el jueves la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego anunció que un ensayo controlado está a punto de comenzar a averiguar si los inhibidores de la ECA pueden ayudar a los pacientes de Covid-19.