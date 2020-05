Médicos descubren que un hombre tiene tres riñones

En Brasil, un hombre visitó una clínica por un fuerte dolor en la espalda baja, tras ser revisado por los doctores descubrieron que tenía tres riñones.

En el medio The New England Journal of Medicine, los expertos que atendieron al paciente de 38 años, manifestaron que le realizaron una tomografía computarizada, en las imágenes encontraron que además de una hernia discal en la región lumbar, tenía también tres riñones en lugar de dos.

Asimismo, informaron que el paciente no se quejó de los riñones, que funcionaban bien, ni de su sistema urinario, ya que no presentaba inconvenientes.

Según RT, este tipo de anomalías no suelen ser peligrosas para la salud. Por lo tanto, su situación no requiere una intervención quirúrgica.

También , el personal médico expresó que uno de los riñones tenía forma y tamaño normal y estaba ubicado a la izquierda, en tanto que los otros dos estaban fusionados en forma de herradura y ubicados mucho más abajo, cerca de la zona de la pelvis.

Fuente: RT