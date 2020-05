Muere a los 87 años Little Richard, uno de los arquitectos del rock and roll

Little Richard, el legendario músico considerado uno de los padres del rock and roll muere a los 87 años. Esta lamentable noticia fue confirmada este sábado por su hijo en la revista Rolling Stone, sin especificar su causa de muerte.

El legendario Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, era aquejado por una mala salud durante varios años. Sufrió un ataque al corazón, una fuerte ciática y problemas degenerativos en la cadera.

Considerado uno de los tres padres del rock and roll, junto con Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, conquistó a los jóvenes en la década de los cincuenta con sus populares temas.

Además, rompió reglas y allanó el camino a mitos como Elvis Presley, los Beatles o los Rolling Stones se posicionó como uno de los arquitectos del rock and roll.

EL LEGADO DE LITTLE RICHARD

Fue uno de los primeros artistas afroamericanos de EE.UU. que supo combinar con éxito la música góspel y el «rythm and blues» (R&B). Ambos genuinamente negros, con los sonidos «pop» del mercado blanco estadounidense.

El resultado fue un tipo de música nuevo con más energía. Little Richard golpeaba el piano con fuerza mientras los gritos de su voz ronca daban forma a la melodía.

Tal y como ha explicado el historiador de la música Richie Unterberger a The New York Times, Little Richard jugó un papel crucial a la hora de «elevar el voltaje» del R&B para situarlo a la misma potencia del rock and roll.

Además, su obra jugó un rol clave en la formación de otros géneros musicales populares, como el soul y el funk.

Richard fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de su primer grupo de miembros en 1986. Y en el Salón de la Fama de los Compositores.

Comenzando con “Tutti Frutti” en 1956, Little Richard cosechó una serie de éxitos inolvidables, como “Long Tall Sally” y “Rip It Up” ese mismo año, “Lucille” en 1957 y “Good Golly Miss Molly” en 1958.

Muere a los 87 años Little Richard, pero nos queda un legado realmente importante con una multitud de canciones y su famoso grito de guerra: “A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom”.