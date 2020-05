Ninel Conde pide a López Obrador ayuda para recuperar a su hijo

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde se presentó este martes en las instalaciones de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para entregar una carta al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pide ayuda para recuperar a su hijo.

«Me presenté para dejarle una nota informativa al presidente de la República para que estuviera enterado de lo que estoy viviendo como mujer y ciudadana», dijo la cantante a medios locales que la esperaban en la puerta de atención ciudadana.

«Vine a informarle que el padre de mi hijo me ha prohibido tener una sana convivencia con mi hijo sin ningún motivo lógico, escudándose en la bandera del partido de Morena», aseguró Conde.

Según explicó, el padre de su hijo, Giovanni Medina, se ha apoyado de algunos funcionarios federales, sin precisar quienes, del partido del actual mandatario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para poder impedirle ver a su hijo Emmanuel.

«Ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta», dijo la actriz a reporteros presentes a las afueras del recinto del edificio de Gobierno y residencia presidencial.

La cantante fue recibida por el personal del Presidencia y se le informó que le harían llegar la información al mandatario y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

La lucha de Ninel Conde por la custodia de su hijo

«Me informaron que (la carta) se la harían llegar a López Obrador y a Ebrard para que estén enterados de lo que está sucediendo, quitarle la madre a un niño», comentó.

A finales del mes de abril Conde informó que emprendía una batalla legal en contra de Medina, pues este no permitía que su hijo regresara a su casa en donde residía con la cantante.

En redes sociales, Conde publicó un comunicado en el que aseguró estar consciente de un «embate mediático» por no haber aceptado la petición de Medina de no seguir peleando públicamente la custodia de su hijo y dejó claro que no se detendría, además de hacerlo responsable de su integridad en caso de que algo le sucediera.

«Seguiré luchando como madre contra este sujeto quien expresamente me ha referido tiene ‘mucho poder’ por su ‘relación’ de negocios y personal con un altísimo funcionario de la Federación, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores», se lee en su cuenta de Instagram.

La cantante también expresó que ha sido difamada por Medina debido a que ella se negó a tener una vida de pareja con él.

«Les informo una vez más: si algo le llegase a pasar a mi familia o a mí persona, hago responsable a Giovanni Medina Morales», escribió antes de agradecer el apoyo de sus seguidores. EFE