Por tu Salud: vacuna da resultados positivos y prometedores

El médico Esteban Ortiz analiza los resultados positivos de una vacuna experimental para luchar contra la Covid-19.

Destaca la importancia de estos avances, para en un futuro tener a disposición de la población una vacuna que contrarreste la infección por coronavirus.

Encuesta: Sólo 50% en EEUU aceptaría vacuna

Sólo la mitad de los estadounidenses dicen que se aplicarían la vacuna contra el COVID-19 si los científicos logran producir una, un número soprendentemente bajo teniendo en cuenta los esfuerzos a nivel mundial para conseguirla.

Pero más personas podrían dejarse convencer: según una encuesta difundida el miércoles por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 31% simplemente no estaba seguro si se vacunaría. Uno de cada cinco dijo que se negaría.

Los expertos en salud pública ya temen la reacción adversa si no se cumplen las promesas como la del presidente Donald Trump, de tener 300 millones de dosis para enero. Sólo el tiempo y la ciencia darán la respuesta, y la nueva encuesta revela que la gente en verdad es escéptica.

“Siempre lo mejor es prometer de menos y cumplir de más”, dijo el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt.

“El miedo a lo imprevisto es muy grande, y por eso creo que para cualquiera de estas vacunas necesitaremos una base de datos de seguridad muy grande para dar tranquilidad a la gente”, añadió.

Entre los estadounidenses que aseguran que no aceptaría vacuna, siete de cada 10 temen por su seguridad.