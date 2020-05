Madonna desafía a Instagram con provocadora foto

Madonna lo ha vuelto a hacer. Fiel a su estilo, la controversial artista de 61 años ha aprovechado el aislamiento social para sorprender a sus seguidores.

Y sí, también ha generado polémica por sus videos y fotografías enviadas desde su encierro. Esta vez, volvió a desafiar las reglas de Instagram.

Desde su residencia de Londres, la “Reina del Pop” subió una provocativa foto en su “diario de cuarentena”. Madonna aparece sentada, posando en lencería transparente.

La publicación aparece con un mensaje dedicado a sus haters: “Mi situación de vestuario actual… Y para aquellos que se sientas ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!».

Katty Perry se sumó a Madonna

A los millones de Me Gusta en las últimas horas se sumaron mensajes y uno especial de la cantante pop Katy Perry. Ella escribió que “se ha inscrito recientemente en esa universidad”.

Es así que, seguramente, tendremos novedades de Karry Perry en este mundo de la farándula, de eso no hay duda.

La expresión «zero fucks given”, que es una expresión vulgar inglesa equivalente a “no me importa en absoluto”. Con ello, Madonna deja claro que no le preocupan las críticas.

Por cierto, Madonna dio a conocer que el mes pasado había contraído coronavirus.

«Estuve enferma al final de mi gira en París hace siete semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo”, expresó en sus redes sociales.

Además, se refirió a su aporte en la investigación sobre una vacuna: “¡Agradecida de que puedo ser parte del apoyo a la investigación para encontrar la cura para la COVID-19!”.

