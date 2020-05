Rafael Nadal promociona su academia de tenis en Mallorca

El tenista español Rafael Nadal ha grabado un vídeo en el que promociona su academia de tenis en Manacor bajo el lema “Ven a Mallorca. Juega seguro”.

La campaña viene acompañada con imágenes de las zonas turísticas más emblemáticas de su isla natal, Mallorca.

“Mallorca es una isla única y especial. Para mí, uno de los lugares más increíbles del mundo”, afirma Nadal mientras invita a miles de personas de todo el mundo.

Esta campaña bien podría estar incluida en un plan macro para que los turistas vuelvan a disfrutar de uno de los destinos turísticos preferidos en esta época del año.

“Como sabéis”, añade Nadal, ganador de 19 títulos de Gran Slams, “aquí en Manacor tenemos la academia, un centro deportivo en que el niños y adultos pueden mejorar su tenis mientras disfrutan de una experiencia inolvidable. Los invito a todos a descubrir esta preciosa isla y hacer deporte de una manera segura; tenemos a un gran equipo que se dedicará de cuidar de vuestro bienestar”.

La academia Rafa Nadal Academy by Movistar, reúne en sus instalaciones desde 2017 a más de 2.000 niños y 700 adultos que acuden a Mallorca para hacer deporte.

“En estos tiempos complejos, la academia se ha convertido ya en un referente mundial en lo que a seguridad y salud se refiere tras haber conseguido garantizar el bienestar de más de 80 jugadores que tuvieron que quedarse confinados en las instalaciones durante el estado de alarma al no poder retornar a sus hogares”, señala un comunicado.

“Durante este proceso de desescalada, la Academia ya está implementando los nuevos protocolos para que en los próximos meses los aficionados españoles y extranjeros puedan disfrutar del Summer Camp para jóvenes y de los programas de adultos de manera segura”, añade la nota.

Rafael Nadal es actualmente el tenista número dos del mundo, con 9850 puntos. Delante de él aparece Novak Djokovic, quien tiene 10220 puntos.

Happy to be back on my practices and happy for the kids at the @rnadalacademy who can also play. Here some footage from today 😉🎾🙌💪🏻 pic.twitter.com/aPtZzj30ks