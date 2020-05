Un perro lleva 3 meses esperando a su dueño fallecido

El perro de un jubilado chino ha estado esperando durante tres meses a su dueño en los exteriores del hospital Taikang en Wuhan. El propietario del animal falleció cinco días después de ser ingresado a causa de Covid-19.

El can de siente años rápidamente se ganó el corazón de muchos trabajadores del centro médico.

Según RT, una mujer llamada Wu Cuifen, quien dirige el supermercado en el edificio, dijo a los periodistas que cuando se enteró que el dueño del perro había muerto, trató de llevar al animal lejos del hospital, pero fue en vano.

Posteriormente la mujer se encargó por un corto tiempo de cuidarlo y lo llamó Xiaobao, o “pequeño tesoro”

El supermercado se encuentra en el primer piso del hospital, y cada mañana cuando Wu Cuifen abría el establecimiento, el perro estaba allí esperando, es así que ella al finalizar el día siempre se despedía del animal.

Sin embargo, algunos pacientes han manifestado su descontento por ver al can deambulando en el hospital y los jefes de la institución recibieron varias quejas.

Por esta razón, un grupo de enfermeras se puso en contacto con una protectora de animales en Wuhan.

Actualmente, esta entidad se está encargando de buscar una familia que adopte al animal.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao’s owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh