Va al médico por un dolor de espalda y descubre algo sorprendente

Un hombre de 38 años de edad fue al hospital de Sao Paulo, Brasil, con un dolor agudo e insoportable en la zona baja de la espalda.

Los médicos hicieron un ultrasonido para ver qué es lo que le causaba el dolor y se dieron cuenta que el hombre tenía una hernia discal, pero además vieron que el paciente tenía un riñón adicional.

Según RT, » El personal médico informó que el paciente no se quejó de los riñones, que funcionaban bien, ni de su sistema urinario. Por lo tanto, su situación no requiere una intervención quirúrgica. Uno de los riñones tenía forma y tamaño normal y estaba ubicado a la izquierda, en tanto que los otros dos estaban fusionados en forma de herradura y ubicados mucho más abajo, cerca de la zona de la pelvis».

El hecho trascendió las fronteras y los médicos informaron de la situación a The New England Jornal of Medicine.

Los expertos señalan que la mayoría de pacientes que tienen un órgano extra no se dan cuenta nunca de la situación y muchas veces la conocen porque aparece en ultrasonidos que se hacen por otro cuadro clínico o por exámenes de rutina.

