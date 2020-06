Alexander Kueng, involucrado en la muerte de Floyd, fue increpado por una mujer

J. Alexander Kueng, uno de los agentes involucrados en la muerte de George Floyd, fue interceptado por una mujer en un centro comercial de Minéapolis, Estados Unidos.

La mujer increpa al exagente Kueng sobre lo sucedido con Floyd y el pasaje fue grabado y subido a redes sociales.

Según RT, «En las imágenes se puede ver cómo una mujer que estaba comprando en un supermercado de la cadena Cub Foods reconoce a Kueng, quien este viernes salió de la prisión tras pagar una fianza de 750.000 dólares».

Mientras la mujer increpa a Kueng, el exagente mantiene el silencio y solo responde sobre el cuestionamiento de su «comodidad» al comprar elementos de uso cotidiano.

«¡Eres tú! Entonces, ¿estás fuera de prisión y estás haciendo compras cómodamente en Cub Foods como si no hubieras hecho nada?», pregunta la mujer. «Yo no diría ‘cómodamente’. Yo diría que estoy comprando cosas necesarias», le responde Kueng.

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab