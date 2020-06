Andre Wisdom fue apuñalado y atracado en Inglaterra

Andre Wisdom, quien fuera defensa del Liverpool, tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital tras ser apuñalado en Merseyside, condado de Inglaterra.

El jugador Andre Wisdom ahora forma parte de las filas del Derby County, y se reporta que el domingo fue a Meseuside a visitar a unos familiares, cuando bajó de su auto fue atracado y apuñalado.

«»Andre Wisdom ha sido víctima de un asalto y robo no provocado. Sufrió heridas que lo llevaron a ser ingresado en el hospital», comunicó su club, mientras la hermana del futbolista agregó que su condición es estable», publica RT.

El Debry Bounty emitió un mansaje en el que detalla que la policía de la localidad ya inició una investigación y que la institución deportiva se compromete a centrar sus esfuerzos para ayudar a Andre y su familia, también aseguró que no hará más comentarios por el momento.

El defensor y sus compañeros celebraban el hecho de que su club haya vencido en condición de local al Reading por dos a uno en la última fecha de la Liga Premier de Inglaterra.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ