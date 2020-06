Así se ve la mano de un médico tras diez horas de trabajo

La foto de la mano de un médico se viralizó en redes sociales y dejó ver su esfuerzo diario

El personal de salud es el sector que más esfuerzos hace en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y su trabajo deja marcas tanto psicológicas como físicas.

Una foto se viralizó en redes y deja ver cómo quedó la mano de un médico que pasó más de 10 horas trabajando en un hospital con los guantes puestos para protegerse de un posible contagio.

«»Así es la mano de un médico tras quitarse el traje protector y los guantes después de 10 horas de servicio. Saludo a los héroes de la primera línea», comentó Awanish Sharan, de la Academia de Ciencias de la India, quien compartió la imagen el pasado 19 de junio», publica RT.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx