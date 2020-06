Astronauta habla sobre la teoría de la Tierra plana

Mike Massimino, astronauta de la NASA, envió un mensaje a los que sostienen la teoría de la Tierra plana y que han conformado una sociedad a nivel mundial.

El astronauta dijo que los que creen en la teoría de la Tierra plana deberían regresar a la escuela primaria porque «se perdieron algo» y bromeó, en tono irónico, con la educación que recibieron.

En una entrevista en medios estadounidenses, Massimino dijo que no entiende cómo es que haya gente que cree que la tierra es plana y además dijo que en muchas conferencias en secundarias, muchos jóvenes le preguntan sobre el tema, pero que afortunadamente sus profesores están presentes para explicarles que se trata de una teoría conspirativa.

Segun RT, » Asimismo, Massimino, que no solo ha estado en el espacio 3 veces, sino que también ha completado 2 caminatas espaciales por más de 14 horas en total, ha explicado que intenta no cruzarse con terraplanistas, ya que no tiene «nada que decirles»».

Los terraplanistas sostienen que el hecho de que la Tierra tenga una forma de esfera y achatada en los polos es una mentira y su argumento más sólido es que el agua del mar no se desborda, que el lo que pasaría en el caso de derramar líquido sobre una esfera.