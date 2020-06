Barcelona recibe a Athletic Club sin margen de error

Después del empate en Sevilla, el Barcelona ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar LaLiga. Así, ante Athletic Club, está obligado a sumar tres puntos para seguir en la lucha por el campeonato.

Pese a las dudas en su juego, desde Barcelona se mira con mucho recelo los últimos arbitrajes de los partidos de su rival, el Real Madrid.

El técnico Setién dijo que este tipo de errores son «inherentes» al mundo del fútbol, pero Gerard Piqué apunta en otra dirección: «Va a ser difícil ganar esta Liga. Al no depender de nosotros…, haremos todo lo posible pero se van a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos».

En todo caso, el Barça necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. Mejor los números que el fútbol, como se demostró en el último partido ante el Leganés, saldado con un 2-0 pero con pobres sensaciones.

Además, Quique Setién tiene dos bajas importantes. La de Frenkie de Jong, con una lesión en el sóleo, es preocupante, porque el holandés es uno de los jugadores diferentes y que podía aportar frescura al equipo azulgrana.

La otra es la de Sergi Roberto, que como de Jong, tampoco jugó en Sevilla a causa de una fisura costal que le impiden estar disponible de momento.

El posible 11 para medir a Athletic

Para el partido ante el Athletic, que no gana en el Camp Nou desde noviembre de 2001, Setién tiene dudas en cada una de las tres líneas de su equipo.

En el eje defensivo, Piqué lo ha jugado todo y Umtiti vuelve a entrar en una convocatoria tras una suspensión, en la medular, sin de Jong, Rakitic, Arturo Vidal y Arthur se juegan dos de las tres posiciones; y delante el dilema de siempre sobre quien acompaña a Messi.

Luis Suárez no parece estar al cien por cien después de tantos meses de baja; Braithwaite cumplió en Mallorca, pero pasó desapercibido en Sevilla. Griezmann no está en un buen momento y Ansu Fati, cuando ha jugado, ha estado a un gran nivel, pero no tiene continuidad.

Así, el 11 de FC Barcelona tendría a: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Athletic Club pondría a: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre.

El ecuatoriano Kike Saverio no fue llamado por el técnico de Barcelona para este partido. EFE

