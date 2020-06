Carlos Luis Morales fue enterrado en Parque de la Paz

El último adiós a Carlos Luis Morales se realizó de una manera íntima, donde pocas personas pudieron despedirlo en el camposanto Parque de la Paz.

En el ingreso al cementerio, un listado permitía el ingreso a las personas más allegada y familiares del prefecto del Guayas, quien falleció la mañana del lunes 23.

Pese al ingreso restringido, la música, hinchas y un féretro pintado con los colores de Barcelona se hicieron presentes en los exteriores para despedir al exarquero.

Hasta el lugar llegaron exseleccionados, compañeros de trabajo de la prefectura y de labores de su faceta de presentador de noticias.

El el lugar, Gabriel Morales, hijo del difunto, agradeció la presencia de seguidores.

Abogado de Morales confirma que el fallecido tenía condiciones médicas preexistentes

Hasta el lugar también llegó el abogado defensor del fallecido prefecto, Carlos Luis Sánchez Gaete, quien brindó rápidas declaraciones.

Indicó que «Yo no he dicho que la clínica o los policías han matado a Carlos Luis Morales. Era una persona muy enferma, eso está probado dentro del proceso. Efectivamente sufría una condición preexistente, recibió atención médica. Lo que he dicho es que recibió una llamada en medio de una discusión que nunca debió darse», afirmó.