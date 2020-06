No está necesariamente en la lista de los alimentos favoritos de grandes y chicos, pero esto es porque no le hemos dado una oportunidad y porque quizás no tenemos idea de la cantidad de nutrientes que tiene. Si bien comerla al natural es lo ideal, no se imaginan cuántas recetas podemos preparar con ella, desde un arroz sin arroz, pasando por unos deliciosos crepes, una tentadora mantequilla y un dulce de leche sorprendente. No se deje llevar por los prejuicios frente a esta hortaliza, mejor anímese a sacarle provecho a la coliflor.