Conductor que embistió a manifestantes sale libre y sin cargos

El conductor del camión que condujo hacia el puente 35W, en Minnesota, salió de prisión libre y sin cargos.

El hombre estuvo a punto de golpear a los manifestantes durante las protestas de este pasado fin de semana. La tarde de este martes fue liberado de la cárcel, mientras los fiscales continúan investigando si debería ser acusado de un delito.

Bogdan Vechirko, de 35 años, de Otsego, Minnesota, fue encarcelado el domingo por la noche bajo sospecha de asalto y retenido en la cárcel del condado de Hennepin hasta el mediodía del martes.

Se esperaba que enfrentara cargos por manejar su camión a toda velocidad hacia una multitud que marchaba para protestar por la muerte de George Floyd, pero no sucedió.

La Oficina del Fiscal del Condado retuvo en sus dependencias a Vechirko, pero lo liberó sin cargos hoy martes. Se espera una mayor investigación, dijo el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, en un comunicado según informa Star Tribune.

UPDATE: Truck driver under arrest and taken to hospital after driving towards protesters on closed interstate in Minneapolis, after which he was pulled from the vehicle pic.twitter.com/9KmMPcioc2 — BNO News (@BNONews) May 31, 2020

“Los investigadores están en el proceso de recopilar información adicional y hallar respuestas a lo sucedido para tomar una decisión firme”, dice el comunicado.

El martes temprano, un pariente de Vechirko afirmó que el terrible incidente no fue intencional.

USA, Earlier in Minneapolis when a Truck driver attempted to plow into a BLM manifestation, before being pulled out of his vehicle and beaten pic.twitter.com/puXpZomtXP — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) June 1, 2020

Art Loghinov explicó que había hablado con Bogdan Vechirko tras la terrible secuencia de eventos del domingo y está convencido de que el incidente en el puente “no fue su culpa. No quiso que sucediera. No tenía ningún intento de dañar o hacer algo malo a alguien “, afirma.

El comisionado estatal de Seguridad Pública, John Harrington, dijo el lunes que el conductor “entró en pánico y siguió avanzando”, pero no rompió ninguna barrera de protección, no tocó a ningún manifestantes. No iba a por nadie en concreto.