Cuestionado festival de carne de perro en China

Inició el controvertido festival de carne de perro de Yulin (China) pese a la resistencia y protestas de los activistas en defensa de los animales.

Aún cuando la asistencia ha caído este año durante el fin de semana pese al rechazo surgido desde el Gobierno, las redes se llenaron de imágenes con personas que compran estos animalitos.

Los mandatarios han hecho todos los esfuerzos posibles para evitarlo por razones de seguridad, pero finalmente sus peticiones no fueron escuchadas y el evento se celebró.

Miles de personas suelen acudir durante los 10 días que dura, aunque los activistas en defensa de los animales afirmaron que la asistencia de este año se ha desplomado y albergan la esperanza de que éste sea la última edición que se celebra.

“Momentum is building in China to tackle the dog & cat meat trades, & while I don’t think anyone expects Yulin’s dog meat trade to close up overnight, what the activists witnessed could indicate that things are shifting even in Yulin." – HSI's Dr. Peter Li https://t.co/FCZKSqHVh7