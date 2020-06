Daniel Mendoza es trasladado a flagrancia en Quito

El asambleísta Daniel Mendoza, detenido la madrugada de este viernes, fue trasladado hasta la unidad de Flagrancia en Quito.

Mendoza fue detenido dentro del marco de las investigaciones de la Fiscalía por actos de corrupción, la madrugada de este viernes 5 de junio.

Momentos en que Mendoza llega a Flagrancia. API

La Fiscalía, además de Daniel Mendoza, detuvo al director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René T., afirmó a través de @FiscaliaEcuador

#URGENTE | Se ejecutan órdenes de allanamiento en #Quito, #Portoviejo y #BahíaDeCaráquez, por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de #Pedernales (en desarrollo). pic.twitter.com/RDnYUXqAUD— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 5, 2020

La Fiscalía General de Ecuador informó que las detenciones se efectuaron por el presunto delito de delincuencia organizada. En este caso se investiga la estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí, entre otros, señaló la entidad.

Los operativos de allanamiento se ejecutaron simultáneamente en tres ciudades: Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

Salazar: «Se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer»

En entrevista con medios capitalinos, la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, indicó que ha recibido «recomendaciones» para no investigar a asambleístas.

En ese sentido, afirmó que está haciendo su trabajo y que no le interesan las amenazas de un juicio político.

«He recibido ‘recomendaciones’ para dejar de investigar a asambleístas, ante la amenaza de un juicio político. Si me tengo que ir, me iré con la frente en alto, haciendo el trabajo que se debe hacer».

“Esta lucha contra la corrupción no puede estar aislada. Todos tenemos que aunar esfuerzos desde nuestros espacios. Dejemos de ver a la administración pública como una forma de enriquecimiento”, enfatizó.

“Estoy en el lugar que Dios quiere que esté, no en el que los hombres quieren. Me considero lo suficientemente capaz para realizar cualquier trabajo, no me aferro a mi cargo y menos al poder”, apuntó.