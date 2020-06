Daniel Salcedo podría afrontar una nueva investigación

Daniel Salcedo Bonilla podría afrontar una nueva investigación, esta vez por falsificación de documentos y defraudación aduanera.

Salcedo usó un carné de discapacidad para importar un vehículo de alta gama con menor costo.

El Servicio de Aduanas entregó información a la Fiscalía

Los detalles en el siguiente video:

Daniel Salcedo habría intentado importar un vehículo con un carné de discapacidad

Hoy en Los Desayunos de 24 Horas nos acompañó desde Miami Galo Arellano, periodista ecuatoriano, para hablarnos de la compra de un vehículo a nombre de Daniel Salcedo con carné de discapacidad. Además, de la situación de Dalo Bucaram en los Estados Unidos

La Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Justicia de Guayas negó este miércoles el pedido de hábeas corpus que presentó la defensa de Salcedo.

Salcedo enfrenta una investigación por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos en contratos adjudicados por hospitales del IESS.

Arellano asegura que Salcedo “habría recurrido a tácticas deshonestas para importar un automóvil hacia Ecuador. Pero este automóvil se lo importó como usado y también bajo el esquema de un carné de discapacidad”

“De lo que se ha sabido Daniel Salcedo Bonilla no tiene una discapacidad, o al menos que no sea de dominio público. Lo curioso de todo esto es que la persona, la fuente que me ha dado esta información, antes quería dar su nombre, pero debido a varias amenazas y para precautelar su integridad, me ha dado un testimonio que esta grabado con su voz. Nosotros la hemos distorsionado. Yo se bien de quien se trata, pero protegeré a esta fuente por que tiene miedo”, sostiene

El testimonio dice lo siguiente: “Daniel Salcedo compró un vehículo en Miami Florida. Ese vehículo fue enviado a Ecuador, a Guayaquil, bajo el régimen de discapacidad. El tenía en su poder un carné de discapacidad. Ya habiendo estallado el escándalo de corrupción la aduana no permitió la nacionalización.”

Reembarque del vehículo

Según Arellano, el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador “ ordenó el reembarque de este automóvil porque el vehículo estaba siendo importado con un carné de discapacidad y no se permitió su nacionalización y se ordeno su reembarque en febrero de 2020”

¿Pero quién le facilitó a Salcedo este carné de discapacidad?

Arellano sostiene que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador ha dicho que “en cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades la calificación y la carnetización de la discapacidad la realiza el Ministerio de Salud desde mayo 2013. El ciudadano se calificó en una unidad de salud de Guayaquil el 2 de febrero de 2018.»