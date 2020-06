Danna Paola lanza ‘TQ y YA’, un tema en apoyo a la comunidad LGBT

La cantante y actriz mexicana Danna Paola lanzó su nuevo sencillo «TQ Y YA», un tema que en pocas horas se convirtió en tendencia mundial.

Lo llamativo de esta canción es su apoyo a la comunicad LGBT, a propósito del mes del orgullo gay.

El hashtag #TQYYA en Twitter al igual que el #DannaPaola cuenta con millones de comentarios, miles de fotografías y videos haciendo alusión a la canción.

A esto se suman sus cerca de 2.5 millones de reproducciones en Youtube en casi 24 horas, lo que ha permitido llegar al ‘top ten’ de tendencias.

Todo apunta a que este nuevo sencillo, al igual que otros, va camino a ser un éxito rotundo. Es que claro, sus canciones son realmente pegajozas y llegan cargados de mensajes contundentes.

¿Qué trae «Te Quiero y ya»?

La canción habla sobre el amor sin importar las preferencias de cada quien. «El amor es amor» afirma la letra de esta canción.

Algunos de los versos de este tema

Quién dice qué va primero

el beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos

no importa quién seas

aquí solo importa que yo te quiero

que yo te quiero y ya.

Que no me vengan a decir

que tú no eres para mi

que yo soy mucha cosa pa´ que esto acabe ahí

este amor no es locura

y no hay doctor ni un cura

que tenga el antídoto

porque pa´ esto no hay cura.

Sus seguidores comentan en redes que la frase «Te quiero y ya» tiene un significado grande. ¿Te animas a escucharla? Si es Danna Paola, seguro que sí.

