Declaración del Undertaker genera reacciones en redes

The Undertaker es una verdadera leyenda viviente para los fanáticos de la lucha libre y de la empresa más grande de esa actividad, la WWE.

En la serie documental sobre The Undertaker, el luchador dijo que no tiene más ganas de volver al ring y que «es el momento adecuado» en cuanto a poner fin a su carrera.

El Enterrador dijo que el último combate que tuvo, es decir cuando venció a AJ Styles en Wrestlemanía 36, es la lucha perfecta para ser considerada la última de su carrera.

Over 30 years of memories. Thank You @undertaker #TheLastRide it always had to be, another childhood hero heads off into the sunset! #ThankYouTaker pic.twitter.com/sWJoirL752