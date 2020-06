Delincuente arrastra con su moto a la mujer a la que le robó

Una mujer fue víctima de un asalto en la provincia de Buenos Aires cuando un delincuente, a bordo de una moto, le robó y agredió el pasado lunes.

El momento, que tuvo lugar en Loma Hermosa, fue grabado en video y en el clip se ve cómo el delincuente asaltó a la mujer, identificada como Celia Chaparro de 46 años, que regresaba a su casa con las compras.

«No sé si me empuja o me caí» dijo Chaparro cuando relató lo sucedido a los medios locales Lo cierto es que cuando el delincuente dio vuelta a la moto para alejarse del lugar, el pelo de su víctima se enredó en la llanta trasera.

Entonces el ladrón agredió en repetidas ocasiones a Chaparro, le propinó un par de patadas en la cabeza porque él creía que la mujer no quería soltar la moto para que no huyera e intentar recuperar sus pertenencias.

Según RT, » Mientras forcejeaba con el ladrón, los pobladores se dieron cuenta del conflicto y salieron para ayudarla. «Lo que pensaba en ese momento es que [el asaltante] no tenía un arma porque si no, me mataba. Él estaba enloquecido y se quería ir», afirmó la víctima tras valorar el rescate de sus vecinos».

El delincuente logró escapar del lugar, pero un día después fue capturado por las autoridades y determinaron que se trata de un joven de 23 años identificado como «Pochi» Sandoval.