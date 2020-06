Diego Maldonado afirma que se revisará planillas eléctricas

Diego Maldonado, gerente general de CNEL, comentó sobre las denuncias de cobro de valores exagerados por servicio eléctrico.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas«, Maldonado indicó que se realizará una revisión completa de la facturación en el Litoral.

«Efectivamente, a partir del 16 de marzo, por la emisión del decreto ejecutivo 1017 del presidente de la República, se decretó el estado de excepción. Para la CNEL, a partir de eso, se frenaron las lecturas reales de cada uno de los medidores, porque no podíamos tener al personal fuera. Recién, a partir de la tercera semana de mayo, CNEL reinició la lectura física y real de nuestros usuarios», indicó Maldonado.

Ante la imposibilidad de las lecturas físicas, comenta cómo se hizo el cálculo de los valores. «Lo que hicimos fue realizar un consumo estimado de cada uno de los meses en los cuales nos era imposible tomar la lectura real y física», apuntó.

Afirmó que tras los reclamos, un primer paso será realizar una lectura real de los medidores desde marzo, abril, mayo y junio. Se tomará las lecturas de los 2,5 millones de usuarios a nivel nacional y 720.000 abonados de Guayaquil.

«Al hacer la aplicación de la facturación estimada de los últimos seis meses, estábamos considerando meses donde había diferencias por épocas de invierno y verano». «En función de esto, poder hacer esta facturación para cada uno de los usuarios. Sin embargo, ahora que tenemos lecturas reales, ha habido algunas distorsiones en la emisión de las facturas», recalcó.

Y agregó que por ahora no habrá emisión de facturas «hasta no hacer una revisión completa de cada uno de los usuarios». «Independientemente de que los usuarios hayan presentado o no reclamos, nosotros vamos a revisar todas las facturas», afirmó.

Diego Maldonado dijo que al usuario que se le haya cobrado de más se le emitirá una nota de crédito con cargo a la siguiente planilla. Y resaltó que no habrá cortes del servicio eléctrico mientras dure el estado de emergencia.