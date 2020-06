Dramático video donde la tierra arrastra ocho casas hacia el mar

Jan Egil Bakkedal narró el dramático momento que vivió cuando escuchó un gran ruido y se dio cuenta de que era un deslizamiento de tierra.

El hombre oriundo de una localidad noruega tras el susto salió corriendo y logró filmar desde una colina cercana en el Ártico de Noruega.

Bakkedal le dijo a The Associated Press el jueves que filmó el poderoso deslizamiento de tierra cerca de la ciudad de Alta que arrasó ocho casas hacia el mar frente al norte de Noruega.

Bakkedal dijo «corrí por mi vida» hacia las colinas circundantes, y describe cómo vio que una de las casas, que posee, fue arrastrada por el derrumbe.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m