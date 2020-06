Entre las cosas que han cambiado con la llegada de la COVID-19 es la situación económica de muchos hogares, ya sea por recortes en nuestros ingresos o simplemente porque no podemos generarlos, el dinero con el que contamos hoy, quizás no es el mismo que teníamos al inicio de la pandemia. ¿Qué podemos hacer con las deudas? ¿Qué gastos son prioritarios y cuáles no? ¿Qué ajustes podemos hacer en nuestros hábitos de consumo? Varios expertos nos dan algunos consejos para equilibrar nuestro presupuesto, en el siguiente reportaje hablamos de economía familiar en la pandemia.