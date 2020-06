Estados Unidos reduce a siete su lista de vacunas experimentales que serían prometedoras para enfrentar al COVID-19. Inicialmente, la lista constaba de 14 vacunas candidatas, sin embargo, el país se ha centrado en siete para enfrentar el coronavirus hasta ahora registra más de 8 millones de infectados en el mundo.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, las vacunas pertenecen a la «Operación Warp Speed» del gobierno, que busca acelerar el desarrollo de una medicina contra el virus.

Carrera para encontrar vacunas –

En este marco, el New York Times informó este mes que la Casa Blanca había seleccionado cinco compañías, incluyendo a Moderna Inc, AstraZeneca Plc y Pfizer Inc, como las candidatas más probables para producir una vacuna.

A la par, un portavoz de la Casa Blanca declaró que cualquier estadounidense que sea «vulnerable, que no pueda pagar la vacuna y desee la vacuna, se la proporcionaremos gratis».

A partir de julio, comenzarán los ensayos clínicos de la vacunas en Estados Unidos que involucrarán de 100.000 a 150.000 voluntarios, todo con el objetivo de llegar a una vacuna efectiva para fines de año.

Fuente | CNBC/Reuters