El momento en que The Undertaker casi se quebró el cuello

La serie documental ‘Undertaker: The Last Ride’ recoge los mejores momentos de la superestrella de la WWE y en su capítulo más reciente revivió un duro pasaje del luchador.

La serie recordó un momento en el que The Undertaker casi se rompe el cuello en una lucha que mantuvo contra Goldberg en Arabia Saudita.

Durante la lucha se evidenció la dificultad que tenían los luchadores para realizar los movimientos y por eso resultó un verdadero riesgo para los dos. Por esta razón un movimiento fallido, o mal ejecutado, por Goldberg casi le rompe el cuello a The Undertaker.

Según RT, » En palabras del propio Enterrador, actualmente de 55 años, «eso estuvo muy cerca de ser catastrófico». Y admite que esa dolorosa experiencia lo obligó a replantearse su futuro en la lucha libre».

El movimiento dejó secuelas en el cuerpo del Enterrador y fue algo por lo que no responsabilizaron a su adversario, pues son cosas que pueden pasar dentro del ring. Afortunadamente The Undertaker no sufrió una lesión grave, pero la esposa del luchador dijo que ella sabía que su esposo estuvo a centímetros de romperse el cuello.

«Durante el largo viaje de regreso a EE.UU. la espalda me molestaba. Y pensé ‘quizás ya es hora, estoy exhausto’. Tengo una mujer e hijos, y estaba corriendo el riesgo de una lesión permanente«, dijo el Enterrador.