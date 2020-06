El ritmo urbano de Drake

Uno de los artistas más importantes de la última década ha hecho carrera a partir de rimas honestas y de unos beats que capturan la atención, la imaginación y hasta las caderas de todos sus oyentes.

Pocos artistas han llevado el sonido urbano tan lejos como Drake.

Desde que un joven actor canadiense empezó su carrera musical con su álbum Thank me later (2010), todos las canciones de Drake que logran crear ese codiciado coctel de sonido y beats callejeros con los temas, los amores y desilusiones de la vida cotidiana se vuelven un hit inmediato.

Así tenemos éxitos como Hotline bling y Nice for what, con rimas sinceras y ritmos que son relajantes, como si nos pudiésemos dejar llevar con facilidad por su flow.

Urban beats

Drake captura la magia del sonido urbano tan bien que tras tantas peleas icónicas en la industria del rap y el hip-hop, fue su canción Back to back la primera “diss song” nominada a un premio Grammy.

En medio de una cuarentena que nos ha quitado los recuerdos de la calle, de los ritmos que suenan en un viernes en la noche provenientes de las puertas de los bares y de las ventanas de los carros más “engallados”, Drake nos da una prueba de ese beat con su mixtape Dark lane demo tapes.

Este mixtape contiene sencillos que de por sí son algo oscuros, algo “chill”, algo íntimos y bastante pegajosos, como Chicago freestyle y Toosie slide, este es uno de los mejores trabajos de Drake… ¡y estando encerrado en su casa!

“He estado en un estado bastante reflexivo” Dijo el cantante en un livestream el día del lanzamiento.

Y, para quienes no se cansan de probar el sonido de los géneros urbanos, los beats fuertes y las letras mordaces, tenemos una playlist que trae a Drake y a muchos artistas más. Desde las complejas rimas de Eminem hasta la inherente “coolness” de las canciones The Weeknd; desde la voz seductora de Justin Bieber hasta los ritmos de DaBaby…

Este sí es el sonido urbano.

Escucha esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí