Esteban Paz: «Quienes cumplimos las normas hemos sido perjudicados»

Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, se refirió a la prohibición para que los equipos de fútbol regresen a las prácticas.

Esto ocurre luego del regresó de un equipo a los entrenamientos antes de la fecha establecida y acordada por los otros 25 equipos.

Ante esto, Esteban Paz afirmó en Radio La Red que la resolución emitida por el COE Nacional, que prohíbe que los equipos del fútbol profesional regresen a las prácticas, ha ocasionado un tremendo perjuicio a los clubes que sí acataron las disposiciones del COE y de Liga Pro.

El daño para la mayoría de clubes

«Es difícil interpretar el comunicado del Director de la Secretaría de Riesgos, que habla de ‘arbitrariedades’, pero no especifica cuáles. Un club no acató el protocolo aprobado en LigaPro, no sabemos si esa es la razón por la que el COE emitió ese comunicado», agregó.

Paz afirmó que las dirigencias de todos los clubes se están cuestionando lo mismo, pues el daño ocasionado no es mínimo.

«Pedimos que se explique cuál es ese rango de arbitrariedades, pues los clubes que cumplimos con las disposiciones del COE y LigaPro fuimos perjudicados», dijo.

«Estamos luchando por un inicio controlado y en bien de la salud de todos nuestros jugadores y empleados. La Liga Pro debe pronunciarse si hay una sanción para quien rompa el protocolo, en esta situación o en el futuro. Pero además, si un club hace lo que quiere, debe ser sancionado por un estamento superior a LigaPro, es decir por el COE», enfatizó Paz.

Cabe recordar que el COE habló sobre «desacato» a lo establecido para el retorno de las actividades de los equipos. El COE no especificó que club cometió tal desacato.

No obstante, cabe recordar que Emelec volvió anticipadamente a la actividad. En un comunicado, el club aclaró que la decisión de volver a las canchas se la tomó basado en el cambio de semáforo de rojo a amarillo en Guayas.