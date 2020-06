Franklin Guerra confirma interés de clubes extranjeros

Franklin Guerra, defensa central de Liga Deportiva Universitaria, conversó sobre su entrenamiento mientras dura la cuarentena.

Pero también habló sobre la posibilidad de salir al fútbol del exterior. En charla con Radio La Red, el manabita indicó que también está estudiando en línea.

“He vuelto ya de Portoviejo, donde pasé gran parte de la pandemia junto a mi familia. Me encuentro ya en Quito y continúo con los entrenamientos virtuales, esperando retornar a Pomasqui cuando las autoridades así nos lo permitan”, afirmó.

Guerra considera que la carga física en las prácticas virtuales son mucho más fuertes que cuando son presenciales.

No obstante, afirma que se necesita los trabajos con balón. “Se extraña el balón, nos va a costar volver pero esperamos que en seis semanas estemos a punto para el retorno”.

Además manifestó que varios jugadores han llegado a un acuerdo sobre sus salarios y la reducción del 50%: “Esperemos sea por 2 o 3 meses, somos un grupo unido y la gran mayoría lo aceptó. Como todos tenemos nuestras familias y obligaciones, somos profesionales y esperamos sea solo por ese tiempo”, agregó.

Finalmente sobre una posible transferencia dio a conocer lo siguiente: “Liga es dueño de mi pase y renové 4 años recién. Sin embargo hay propuestas y será decisión del club no solo mía si me toca salir. Ahora lo más importante es que el fútbol retorne y en eso únicamente me mentalizo”, cerró el mariscal.

Franklin Guerra, a la par de los entrenamientos, pasa tiempo con sus hijos y estudia on-line su carrera universitaria.