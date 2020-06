Fue a la tienda por un dolor de cabeza y terminó ganando 500 000 dólares

Olga Ritchie, residente en Henrico, Virgina, Estados Unidos, sufrió un repentino dolor de cabeza que la obligó a ir a la tienda para comprar algo que le aliviase la molestia.

Ya en el local, además del medicamento para el dolor de cabeza, se animó a comprar un billete de lotería «rasca y gana» muy populares en Estados Unidos, luego volvió a su casa para descubrir que se ganó 500 000 dólares.

Según RT, «Ritchie, que ha trabajado en el mismo lugar durante 42 años, relata que planea usar su premio para hacer mejoras en su hogar y ahorrar el resto para la jubilación».

«Casi me desmayo» dijo Ritchie y reveló que no podía creer lo que estaba viendo y que además, el día en el que no soportó más el dolor de cabeza se convirtió en la jornada más afortunada de su vida.

Como éste, hay varios casos en los que ls afortunados ganadores reportan que compraron los billetes por casualidad o porque necesitaban el vuelto para tener monedas o billetes pequeños.

En varias ocasiones se reporta que conductores se detienen en gasolinerías para ‘tanquear’ su auto o para comprar algún bocadillo, que se animan a comprar un boleto y terminan ganando grandes cantidades de dinero.