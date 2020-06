Las semanas de confinamiento van llegando a su final lentamente, poco a poco. Pero los héroes en la pandemia siguen apareciendo.

Es que hoy, más que nunca, es el momento para que cada uno de nosotros brille con sus mensajes de optimismo, agradecimiento y, claro, responsabilidad.

En nuestras casas también podemos ser héroes en la pandemia. En nuestros trabajos, utilizando bien la mascarilla y elementos de protección.

En el transporte público podemos ser héroes si respetamos el distanciamiento y evitamos saturar las unidades.

Algunos de los héroes en la pandemia

Marcos Villacreses, miembro de la fundación "Familia Feliz", en Jipijapa, brindó su apoyo para fumigar y desinfectar hogares de familias pobres. Desde que comenzó la emergencia brindó su mano. También colaboró con la distribución de raciones de alimento a los más necesitados.

En Santo Domingo, un albergue abrió las puertas el 20 de marzo. Desde entonces, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, la CGE foundation puso a disposición licenciados en enfermería y auxiliares. Ellos ayudaron a los pacientes con Covid-19. Su trabajo permitió dar de alta a decenas.

Las universidades también extendieron su mano. La Pontificia Universidad Católica, por ejemplo, entregó tabletas con internet para los estudiantes que lo necesitaban. Así lo contó Cintya Simbaña

La Dirección de Bienestar Estudiantil estuvo al tanto de mi situación económica y de lo difícil que era poder tomar las clases de manera virtual. Tenía que comprar una recarga de celular para asistir a ciertas clases. A otras faltaba porque no me alcanzaba el dinero. Con las faltas iba a perder el semestre. Me sentí muy emocionada porque la universidad se preocupó por mi. Pude salvar el semestre, entregué mis deberes a tiempo, asistí a clases, hice mis consultas gracias al kit tecnológico.

Sebastián Larco ha superado complicados momentos durante la pandemia. Él nos contó que tiempo atrás sufrió de cáncer. Pero con el apoyo de su familia salió adelante. Y esta vez, está seguro que también logrará avanzar junto a los suyos.

Trabajo desde los 18 años y tratando de salir con mis propios medios adelante. Hace algunos años sufrí un accidente de tránsito. Después luché contra el cáncer. Salí vencedor. Nueve meses después cerró el negocio que administre junto a mi esposa por casi 7 años. Vendí mi casa, mi auto y empece de nuevo, pagando mis deudas y logrando reinventarme, abrimos como familia 2 negocios. Lo mejor es llenarnos de vida, de sacrificio y de alegría, porque encontramos rumbo y sentido a nuestros sueños. Hoy lloré en silencio, traté de ejercitarme, hable con amigos, leí, busque, maldije y terminé orando y agradeciendo. Estoy seguro que como yo, muchos están asustados, pero quiero decirles que no están solos. Más allá hay una luz que brilla cuando tienes fe y esperanza. Tus manos, piernas, corazón mente son fuentes inagotables y constructoras de vida. No te rindas ni hoy ni mañana.

Las historias no terminan ahí. Nicolá Brito, del Olympo Fitness Club, junto a un grupo de amigos dueños de gimnasios, realizaron una competencia benéfica. Ellos entregaron lo recaudado a personas vulnerables. Así, el ejercicio les permitió convertirse en héroes en la pandemia.

En la misma línea estuvo Valeska Jarrín, de 24 años, quien lideró a los jóvenes del Rotaract Cumbayá Club en la campaña «Juntos en favor de la salud».

Recaudamos fondos para los albergues emergentes del Patronato San José y así proveer 120 kits de aseo personal a albergados del centro y 50 equipos de bioseguridad a auxiliares técnicos que día a día atienden a los más necesitados.

Todas estas son pequeñas historias de nuestros héroes en la pandemia. Y estamos seguros que tú también eres uno de ellos, de los que lucha a diario para vencer al Covid-19.