Hombre abre fuego contra manifestantes en Seattle

El siete de junio, un hombre condujo su auto en contra de una multitud de manifestantes que protestaban en la vía pública de Seattle, Estados Unidos.

Cuando los manifestantes intentaron bloquear el movimiento del automóvil, el conductor abrió fuego, disparó contra un hombre que intentó sacarle del auto.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye