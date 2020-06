¡Increíble parecido! Arnold Schwarzenegger y el hijo que tuvo con su empleada

Arnold Schwarzenegger y Joseph Baena, el hijo que reconoció en 2011, fruto de una relación extramatrimonial con una empleada doméstica, guardan un enorme parecido.

A medida que pasan los años, Baena muestra más y más rasgos en común con su padre, ya que además del parecido físico, tienen una pasión en común: el fisicoculturismo.

Baena es hijo del protagonista de ‘Terminator’ y de Mildred, ama de llaves del actor. En 2011, el exgobernador de California reconoció la paternidad del joven, que por entonces tenía 11 años.

Por esa razón, Schwarzenegger y su esposa, Maria Shriver, se divorciaron ese año. “No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el dolor que he causado“, dijo Arnold a la prensa tras conocerse la noticia.

Ahora, Baena tiene 22 años y una relación estrecha con su padre. En 2019, el actor publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se mostró orgulloso de su hijo el día en que le entregaron su título universitario.

Congratulations Joseph! Four years of hard work studying business at Pepperdine and today is your big day! You have earned all of the celebration and I’m so proud of you. I love you! pic.twitter.com/aRuJzGzAWi