Más de mil inmigrantes sudamericanos llevan días pasando frío en campamentos improvisados afuera de sus respectivos consulados en Santiago de Chile. Los ciudadanos piden ayuda para poder regresar a sus países tras quedarse varados por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la agencia France-Presse, los inmigrantes tratan de sobrevivir en medio de una ola de contagios de coronavirus. Gran parte de estos trabajadores provienen de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Entre carpas instaladas en barrios residenciales de Santiago, la colectividad boliviana y colombiana tienen líderes asignados y se toman la temperatura por grupos. Dentro de los testimonios recogidos por la agencia se encuentra el de Reinaldo Choque, un trabajador boliviano:

Por el tema de la pandemia quedamos atrapados, intentamos retornar a nuestro país donde lamentablemente no hemos sido escuchados por nuestras autoridades.

Ante esta situación, el canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo este martes que se encuentra preocupado, ya que son personas de escasos recursos que “necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo, no porque Chile no les abra las puertas, sino que porque sus países les cierran el retorno”.

Inmigrantes a la deriva –

En las últimas semanas, tras amargas negociaciones, el gobierno habilitó los pasos fronterizos con Perú y Bolivia, entre los cuales unos cientos de inmigrantes pudieron volver en las últimas semanas.

Un caso particular es el de aquellos que buscan regresar a sus casas en Colombia o Venezuela, ya que la opción solo es por avión. Karen Mosquera, una mesera de 29 años, madre de un bebé de un año y que perdió el trabajo en esta crisis, asegura que:

Estamos esperando a la deriva, que el presidente (Iván Duque) se pronuncie, nos de una respuesta de algo, que nos colabore con un vuelo, porque llevamos casi un mes aquí, y no tenemos para pagar un vuelo, no tenemos ni donde vivir.

A pesar de este panorama, existen personas y colectivos sociales que se han acercado a dejarles carpas, cobijas, colchonetas y comida. A la fecha, la pandemia en Chile ya suma casi 110.000 casos y roza los 1.200 muertos.

